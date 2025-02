Stand: 26.02.2025 13:30 Uhr Messerkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Hamburg haben am Dienstag am Hamburger Hauptbahnhof kontrolliert, ob Passanten Messer bei sich führen. Insgesamt 14 Stück haben die 60 Einsatzkräfte dabei sichergestellt und außerdem weitere Verstöße aufgedeckt, etwa gegen das Betäubungsmittel- und das Aufenthaltsgesetz. In elf Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

