Stand: 10.10.2024 13:37 Uhr Messerattacke am Hauptbahnhof: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Fünf Monate nach einer blutigen Messerstecherei am Hamburger Hauptbahnhof ist der Fall offenbar aufgeklärt. Nach Ermittlungen der Mordkommission konnte ein 18-Jähriger per internationalem Haftbefehl in Paris gefasst werden. Der andere Tatverdächtige, ein 21-Jähriger, war bereits Ende Juli im Hamburger Stadtteil St. Georg verhaftet worden. Die beiden jungen Männer sollen Mitte Mai dieses Jahres einen 28-Jährigen am Hauptbahnhof niedergestochen und schwer verletzt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2024 | 13:00 Uhr