Messerattacke: Angreifer muss in die Psychiatrie

Wegen eines Messerangriffs auf eine Frau in einem Linienbus hat das Landgericht Hamburg am Dienstag entschieden, einen 61-Jährigen in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Rechtlich sei die Tat vom vom Sommer 2018 versuchter Mord sowie eine schwere und gefährliche Körperverletzung gewesen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der ehemalige Postbeamte, der zuletzt wohnungslos war, schuldunfähig sei, erklärte das Gericht.

Urteil nach Attacke im Linienbus gesprochen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 26.02.2019 18:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Ein 61-Jähriger hat im Sommer 2018 eine Frau in einem Linienbus mit einem Messer schwer verletzt. Das Hamburger Landgericht entschied nun, dass er dafür in die Psychiatrie kommt.







Angriff wie aus dem Nichts

Der 61-Jährige hatte am 24. Juli 2018 in einem HVV-Bus der Linie 4 auf der Edmund-Siemers-Allee eine Frau mit dem Messer attackiert und schwer im Gesicht verletzt. Ihr Gesichtsnerv wurde durchtrennt. Videoaufnahmen zeigen ihn bei dem Angriff mit einem Klappmesser deutlich. Dennoch hatte er bis zum Schluss bestritten, der Täter zu sein.

Die Kammer des Landgerichts, die seit Mitte Januar über den Fall verhandelt hatte, geht von einer schweren psychischen Erkrankung des Mannes aus. Er habe ein paranoides Syndrom, sagte die Vorsitzende Richterin am Dienstag. Womöglich sei er bei seiner Tat schuldunfähig gewesen. Deshalb kommt der Angeklagte in die Psychiatrie statt ins Gefängnis.

Die Richterin hielt dem 61-Jährigen vor, dass er bis zum Schluss keine Empathie für sein Opfer gezeigt habe. Er hatte nicht ein Mal gesagt, dass ihm leid tue. Die 63-Jährige war ein reines Zufallsopfer, sie und der Täter kannten sich nicht.

