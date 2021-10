Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Linienbussen in Hamburg Stand: 31.10.2021 13:55 Uhr Binnen weniger Stunden hat es in Hamburg am Sonnabend zwei Unfälle mit Linienbussen gegeben. In Billstedt wurde ein junger Mann in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Am Abend gegen 20 Uhr stieß ein Linienbus auf der Steinbeker Hauptstraße in Billstedt mit einem Kleinwagen zusammen. Offenbar hatte der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens eine Kurve leicht geschnitten. Er rammte den entgegenkommenden Bus der Linie 29, der auf dem Weg nach Bergedorf war.

Der 19-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, seine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide mussten von Rettungskräften aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden und wurden anschließend in eine Klinik gebracht. Unter den Fahrgästen in dem gut besetzten Bus gab es sieben leicht Verletzte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Straße musste für längere Zeit voll gesperrt werden.

Unfall in Farmsen-Berne mit elf Verletzten

Schon am Sonnabendmittag hatte sich ein schwerer Unfall mit einem Linienbus in Farmsen-Berne ereignet. Dort war ein Bus auf ein Auto aufgefahren, das plötzlich gebremst hatte. Mehrere Fahrgäste im Bus stürzten bei dem Bremsmanöver an der Kreuzung Rahlstedter Weg / Berner Heerweg. Bei diesem Unfall wurden insgesamt elf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Rettungsdienst war mit sechs Krankenwagen und mehreren Notärzten vor Ort. Der Rahlstedter Weg wurde für die Unfallaufnahme knapp zwei Stunden voll gesperrt.

