Mehr als 70.000 Menschen bei Digitalmesse OMR in Hamburg Stand: 18.05.2022 19:25 Uhr Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause hat die Digitalmesse OMR wieder in den Hamburger Messehallen stattgefunden - und einen Besucherrekord aufgestellt: Mehr als 70.000 Gäste kamen am Dienstag und Mittwoch.

Es gab teils lange Schlangen am Eingang und Nadelöhr-Situationen an den Übergängen zwischen den Hallen. Die 2011 erstmals - damals noch als Online Marketing Rockstars - gestartete Veranstaltung rund um Digital-Business und Marketing will Wissen, Inspiration und Kompetenz mit ordentlicher Unterhaltung kombinieren. So gab es Stände von mehreren hundert Ausstellern zu Neuheiten und Trends. Auf den Bühnen und in den Masterclasses gaben mehr als 700 namhafte Rednerinnen und Redner ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter.

Marteria und Sido lockern die Mittagspausen auf

Und rund 150 Künstlerinnen und Künstler traten auf dem Gelände, in den Pausen und am Abend auf. Am Dienstag hatte Rapper Marteria Bewegung in die Mittagspause gebracht, am Mittwoch stand überraschend Rapper-Kollege Sido auf der Bühne und brachte mehrere Tausend Menschen zum Mitwippen, Tanzen oder sogar zum lauten Mitsingen. Zu den weiteren musikalischen Stargästen gehörten Da Bo, Deichkind, Oli. P und Rin.

Ashton Kutcher spricht bei der OMR über seine Tech-Investments

Auch Hollywood-Prominenz betrat die Bühne: US-Schauspieler und Influencer Ashton Kutcher sprach vor rund 7.500 Gästen vor allem über seine langjährigen Erfahrungen als Tech-Investor. Der 44-Jährige hat schon vor vielen Jahren beispielsweise in Airbnb, Spotify, Soundcloud und Skype investiert. Im Moment konzentriere er sich vor allem auf Firmen, die klimafreundliche, nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Dazu gehörten auch Unternehmen aus Deutschland. "Wir wollen den Planeten retten", sagte er. Kutcher und seine in der Ukraine geborene Ehefrau Mila Kunis hatten nach dem Ausbruch des Krieges über eine Internetplattform zu Geldspenden für die Ukraine aufgerufen. Das Verrückte daran sei gewesen, dass es sich zunächst so angefühlt habe, also würde man eine Party schmeißen und wisse nicht, ob überhaupt einer kommt. Am Ende hatte das Paar mindestens 35 Millionen Dollar eingesammelt.

Quentin Tarantino lobt sein Durchhaltevermögen

Auch Star-Regisseur Quentin Tarantino zeigte sich auf der Bühne. Er habe es nur wegen seines Durchhaltevermögens geschafft, ein großer Regisseur zu werden, sagte er bei seinem Vortrag. Er habe als junger Mann versucht, einen Kinofilm zu drehen und sei daran gescheitert. "Der Fakt, dass ich danach nicht aufgehört habe, ist vielleicht der Fakt, der mich am stolzesten in meiner Karriere macht." Er sei nie zur Filmschule gegangen, aber er habe durch seinen Versuch viel gelernt. "Ich bin dadurch besser geworden, dass ich es einfach gemacht habe."

