Stand: 11.12.2024 13:24 Uhr Mehr Tote bei Verkehrsunfällen in Hamburg

Die Zahl der Verkehrstoten in Hamburg ist in diesem Jahr im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervor. In den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen demnach bereits 30 Menschen ums Leben. Das sei ein Anstieg um knapp 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Senat mitteilte. Auch die Zahl der Unfälle insgesamt stieg demnach leicht um knapp zwei Prozent auf 48.637.

