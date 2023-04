Mehr Menschen sollen sich in Hamburg digital ummelden können Stand: 08.04.2023 06:39 Uhr Wer in Hamburg umzieht, muss sich bei der Behörde ummelden. Seit September vergeangenen Jahres geht das auch digital, allerdings bislang nur innerhalb Hamburgs. Aber das soll sich ändern.

Ab Sommer dieses Jahres sollen sich auch Menschen aus anderen Städten, die nach Hamburg ziehen, digital ummelden können. Der Anmeldeprozess lässt sich dann jederzeit und von jedem Ort erledigen und ist kostenlos. Die Stadt Hamburg ist mit diesem Onlinedienst bundesweit Vorreiter.

Online-Funktion des Personalausweises muss freigeschaltet sein

Seit mehr als einem halben Jahr läuft die Projektphase für die elektronische Wohnsitzanmeldung. Die Ersten, die den Dienst bislang nutzen können, sind Personen über 18 Jahre, unverheiratet, ohne minderjährige Kinder. Am einfachsten funktioniert das Ummelden mit dem Smartphone. Dazu braucht man die AusweisApp2 und die Online-Funktion des Personalausweises muss freigeschaltet sein. Anschließend gibt man notwendige Daten an, wie zum Beispiel die Adresse des alten Wohnsitzes. Zudem wird der neue Mietvertrag benötigt. Alles weitere wird dann in der Behörde bearbeitet.

Bundesweiter Einsatz geplant

Mehr als 1.600 Menschen haben den Service in Hamburg schon genutzt. Zukünftig sollen dadurch rund 250.000 Verwaltungsgänge pro Jahr gespart werden. Künftig soll der Onlinedienst allen deutschen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. In ganz Deutschland sollen dann etwa 5,5 Millionen Wohnsitzänderungen digital erledigt werden.

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema heute abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.04.2023 | 07:00 Uhr