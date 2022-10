Mann tötet Schwester: Fünf Jahre und neun Monate Haft Stand: 19.10.2022 15:50 Uhr In Hamburg-Bergedorf endete eine Familientragödie im Februar tödlich: Ein Mann erstach seine Schwester im Streit um den Verkauf des Elternhauses. Am Mittwoch verurteilte das Hamburger Landgericht den 54-Jährigen wegen Totschlags zu fünf Jahren und neun Monaten Haft.

Der Angeklagte hing sehr an dem Haus im Bergedorfer Villenviertel, wo er mit seiner Mutter gelebt hatte. Sie hatte sich in einer schweren Depression das Leben genommen. Seine Schwester wollte daraufhin das Haus verkaufen. Der 54-Jährige ließ sich dazu überreden, haderte aber mit der Entscheidung. Im Februar räumten die beiden das Haus zusammen aus, als es erneut zum Streit kam. Nach gegenseitigen Vorwürfen griff der Mann nach einem Messer, das auf dem Wohnzimmertisch lag, und stach mehrfach auf seine Schwester ein. Die 55-Jährige verblutete.

Angeklagter sitzt nach Suizidversuch in U-Haft

Als er das erkannte, war er nach Angaben der Richterin so verzweifelt, dass er selbst nicht mehr leben wollte. Bei einem Suizidversuch wurde er nur verletzt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Das habe eine "Tragik, der kein strafdrechtliches Urteil gerecht werden kann", so die Richterin. Der Angeklagte, ein großer Mann mit dunklem Zopf und gebeugter Haltung, schaute beim Urteil nicht auf.

Die Rechtsmedizin hatte damals 26 Stichverletzungen gefunden, die teilweise bis zu zwölf Zentimeter tief waren. Durch die Stiche wurden die Lunge, Rippenknochen und das Herz der 55-Jährigen getroffen. Das Opfer verblutete den Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge noch in der Wohnung.

