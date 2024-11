Stand: 16.11.2024 17:46 Uhr Mann stürzt durch Dach eines Pferdestalls fünf Meter in die Tiefe

Auf einem Reiterhof an der Bremer Straße im Hamburger Stadtteil Marmstorf hat sich am Sonnabendmittag ein Unfall ereignet. Gegen 13 Uhr fiel dort ein 54 Jahre alter Mann durch das Dach eines Pferdestalls und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Eine Notärztin, die per Hubschrauber eingeflogen wurde, versorgte den Schwerverletzten. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung per Rettungswagen in ein Krankenhaus in Harburg gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Möglicherweise befand sich der Mann wegen Reinigungsarbeiten auf dem Dach.

