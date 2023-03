Mann stirbt nach Messerangriff in Schnelsen Stand: 05.03.2023 14:19 Uhr In Hamburg-Schnelsen haben Passanten am Sonntagmorgen einen Schwerverletzten auf der Straße gefunden. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, er starb kurz darauf.

Eine Blutspur fand sich auf dem Fußweg und im Eingangsbereich einer Unterkunft des städtischen Betreibers Fördern & Wohnen in der Straße Am Dänenstein. Was sich genau dort abgespielt hat, ist noch unklar. Der Mann erlag seinen schweren Messerverletzungen. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher.

Messerangriff in Dulsberg: 38-Jähriger festgenommen

Einen anderen Messerangriff konnte die Hamburger Polizei am Wochenende offenbar aufklären: Ein 38-Jähriger wurde von Zielfahndern und -fahnderinnen in Barmbek aufgespürt und ließ sich in der Krausestraße widerstandslos festnehmen. Dann kam er ins Untersuchungsgefängnis. Er soll am Mittwoch auf einen 22-Jährigen im Dulsberg-Park eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Der Hintergrund ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer sich kannten.

Messer bei Streit in Langenhorn eingesetzt

Eine weitere Festnahme gab es nach einem Familienstreit in Langenhorn: Ein 32-Jähriger soll einen Bekannten verletzt haben, der eigentlich nur schlichten wollte, als der mutmaßliche Täter mit seiner eigenen Mutter betrunken in Streit geriet. Der 49 Jahre alte Bekannte wurde durch den Messerangriff so schwer an der Hand verletzt, dass ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

