Stand: 06.09.2022 16:19 Uhr Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Langenhorn

Bei einem Wohnungsbrand in Langenhorn ist am Dienstag ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war er offenbar gehbehindert. 60 Einsatzkräfte sind im Mözener Weg noch mit Nach-Löscharbeiten beschäftigt. Wodurch der Brand in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 06.09.2022 16:00

