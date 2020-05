Stand: 30.05.2020 16:28 Uhr - NDR 90,3

Mann fährt in Hamburg-Groß Flottbek in Arztpraxis

In der Waitzstraße in Hamburg-Groß Flottbek hat es am Sonnabend erneut einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Mann fuhr mit seinem Kleinwagen über den Gehweg in den Eingangsbereich einer Arztpraxis. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Ein Passant, der helfen wollte, stürzte und zog sich eine Wunde am Kopf zu.

Die Unfallursache ist nach Polizeiangaben unklar. Der Sachschaden beträgt demnach zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Zum Alter des Fahrers konnte die Polizei keine Angaben machen.

Wieder Unfall in der Waitzstraße NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.05.2020 15:00 Uhr In Hamburg-Groß Flottbek ist ein Mann mit seinem Wagen in den Eingangsbereich einer Praxis gefahren. Er wurde leicht verletzt. Immer wieder kommt es in der Waitzstraße zu solchen Unfällen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schon mehr als 20 solcher Unfälle

Die Waitzstraße gilt als unfallträchtige Einkaufsstraße. Dort sind bereits mehr als 20 Mal Autos in Schaufenster gefahren, häufig saßen Senioren am Steuer. Vor dem Fußweg wurden darum schon Stahlpfeiler aufgestellt, um Schaufenster und Fußgänger vor Unfällen zu schützen.

Weitere Informationen Waitzstraße: Jetzt sollen Stahlpfeiler helfen Nach mehr als 20 Unfällen mit Senioren soll die Waitzstraße in Groß Flottbek noch einmal umgestaltet werden. Schlanke Stahlpfeiler, aber auch ein Bringdienst sollen Fußgänger und Läden schützen. (22.08.2019) mehr Der nächste Unfall in der Waitzstraße Die Unfallserie in der Waitzstraße im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek reißt trotz aufwendiger Umbauten einfach nicht ab: Diesmal ist ein älterer Autofahrer fast in einen Blumenladen gefahren. (21.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.05.2020 | 15:00 Uhr