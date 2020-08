Stand: 11.08.2020 17:01 Uhr

Mann ertrinkt unbemerkt in der Elbe

Am Dienstagmorgen ist in Finkenwerder ein Leichnam aus der Elbe geborgen worden, der Tote trug nur eine Badehose. Die Identität ist noch nicht offiziell bestätigt, aber nach Informationen von NDR 90,3 soll es sich um einen 24-jährigen Albaner handeln. Er war am Sonnabend mit einem Freund am Falkensteiner Ufer, um am Elbstrand zu baden und in der Sonne zu liegen.

Suche am vollbesetzten Strand

Als der Freund, ein 25 Jahre alter Mazedonier, nach einem Schläfchen erwachte, war der 24-Jährige verschwunden. Der Mazedonier suchte den vollbesetzten Strand ab und sprach auch mehrere Passantinnen und Passanten und die Polizei an. Da er nur gebrochen Deutsch spricht, konnte er sich offenbar nur schwer verständlich machen. Zunächst ging er offenbar auch nur davon aus, dass sein Freund spazieren gegangen sei. Niemand begriff, dass der 24-Jährige möglicherweise ertrunken sein könnte. Zeitgleich rettete die DLRG nur wenige hundert Meter entfernt einen 19-Jährigen aus dem Wasser.

Tödlicher Badeunfall am Falkensteiner Ufer NDR 90,3 - 11.08.2020 17:02 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Am Elbstrand in Hamburg hat es am Wochenende einen tödlichen Badeunfall gegeben. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein 24-jähriger offenbar ertrunken, ohne dass es jemand bemerkte. Ingmar Schmidt berichtet.







Bruder meldet Mann als vermisst

Am Abend nahm der Mazedonier die Sachen seines vermissten Freundes mit nach Hause, sein Bruder ging schließlich zur Polizei, die noch in der Nacht erfolglos den Strand absuchte.