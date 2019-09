Stand: 02.09.2019 19:54 Uhr

Mann ersticht Bruder und verletzt Mutter schwer

Nach einer tödlichen Messerattacke in Altona ermittelt nun die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann am frühen Abend auf seine Mutter und auf seinen Bruder eingestochen haben, in einer Wohnung an der ruhigen Isebekstrasse. Notärzte konnten den Mann nicht wiederbeleben, er starb an seinen schweren Verletzungen am Tatort. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Familiendrama in Altona endet tödlich Hamburg Journal - 02.09.2019 19:30 Uhr Ein Mann soll in Hamburg-Altona am frühen Dienstagabend seinen Bruder mit einem Messer erstochen und seine Mutter verletzt haben. Die Mitter wurde ins Krankenhaus gebracht, der Bruder starb noch am Tatort.







Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen in der Wohnung festnehmen. Die Beamten haben inzwischen einen Teil der Straße mit Flatterband abgesperrt, lassen allerdings Bewohner in ihre anliegenden Wohnungen zurückkehren. Unterdessen suchten Spurensicherer am Tatort nach Beweismitteln.

Tödliches Familiendrama in Altona NDR 90,3 - 02.09.2019 20:00 Uhr Autor/in: Salander, Kai Die Hamburger Polizei ermittelt nach einer tödlichen Messerattacke in Altona. Dort soll ein Mann seine Familienmitglieder angegriffen haben. Ein Mann starb, eine Frau wurde verletzt, berichtet Kai Salander.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.09.2019 | 20:00 Uhr