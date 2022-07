Sendedatum: 16.07.2022 19:30 Uhr Mahnwache für getötete Radfahrerin in Hamburg-Poppenbüttel

Mit einer Mahnwache haben Freitagabend zahlreiche Menschen der am Montag tödlich verunglückten Radfahrerin in Poppenbüttel gedacht. Neben Blumen und Kerzen stellten die Teilnehmenden auch ein weißes Fahrrad auf, ein sogenanntes Ghostbike. Es soll künftig an den tödlichen Unfall am Poppenbütteler Weg Ecke Goldröschenweg erinnern. Etwa 90 Menschen, darunter viele Radfahrerinnen und Radfahrer, legten sich anschließend in stillem Protest auf die Kreuzung, um der 19-Jährigen zu gedenken. Sie war dort am Montag von einem abbiegenden LKW überrollt worden und starb noch an der Unfallstelle. Zu der Aktion hatte der Fahrradclub ADFC aufgerufen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.07.2022 19:30

