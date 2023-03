"MSC Irina": Containerschiffe werden immer größer Stand: 21.03.2023 06:48 Uhr Im vergangenen September ist der Megafrachter "Ever Alot" zum ersten Mal in den Hamburger Hafen eingelaufen. Das Schiff kann rund 24.000 Container transportieren und war damals einer der größte Frachter der Welt. Inzwischen steuern mehrere noch größere Containerschiffe auf Europa zu. Fachleute warnen allerdings vor Überkapazitäten.

Ungefähr 400 Meter lang ist die "MSC Irina". Das Schiff ist erst in der vergangenen Woche in China vom Stapel gelaufen und stellt einen neuen Größenrekord auf. Während die Länge der Megafrachter nicht mehr zunimmt, wächst die Kapazität für Container an Bord stetig. Die "MSC Irina" kann knapp 24.350 davon aufnehmen - so viel wie noch kein Schiff zuvor.

Kleinere Motoren, dafür mehr Platz für Container

Erst im Februar war der bisherige Rekordhalter in Dienst gestellt worden, die "OOCL Spain". Dieses Schiff soll auch Hamburg anlaufen, das erste Mal in rund einem Monat. Bei der "MSC Irina", dem aktuellen Rekordhalter, steht Hamburg dagegen bislang nicht auf dem Fahrplan. Von der Länge und der Breite unterscheiden sich die aktuellen Rekordhalter kaum von ihren Vorgängern. Allerdings haben die 24.000er-Schiffe meist eine Lage mehr Container an Deck gestapelt. Außerdem schrumpfen die Motoren an Bord, weil nicht mehr so schnell gefahren wird wie noch vor einigen Jahren. Deshalb ist auch unter Deck mehr Platz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.03.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen