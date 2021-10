Lurup: 85-jährige Autofahrerin kracht in Hauswand Stand: 13.10.2021 15:09 Uhr Im Hamburger Stadtteil Lurup ist am Mittwoch eine 85-jährige Autofahrerin in ihrem Mercedes in ein Einfamilienhaus gekracht. Dabei fuhr sie erst durch eine Hecke im Garten und anschließend in die Hauswand, bis sie schließlich mitten im Wohnzimmer zum Stehen kam.

In der Flurstraße in Lurup zeichnete sich am Mittwochvormittag ein chaotisches Bild: In der Wand des Einfamilienhauses war ein großes Loch. Im Wohnzimmer dahinter stand ein silberner Mercedes mit Hamburger Kennzeichen, der Warnblinker war eingeschaltet. 50 Feuerwehrleute räumten Trümmer aus dem Haus - zerbrochene Backsteine, Gipsstücke, Isolierwolle. Nach dem Unfall ist die Fassade des Hauses einsturzgefährdet. Auch der Vorgarten vor dem Haus ist verwüstet.

Augenzeuge: Zunächst Paketwagen gerammt

Ein Augenzeuge berichtete, dass der Wagen von der Straße abgekommen war und zunächst einen Paketwagen rammte. Anschließend sei er dann durch die Hecke im Garten und schließlich in das Wohnhaus gefahren. Der Augenzeuge konnte die Fahrerin im Auto nach dem Unfall ansprechen.

Fünfköpfige Familie war im Haus

In Wohnzimmer des Hauses saß zum Unfallzeitpunkt eine fünfköpfige Familie. Von der Familie wurde niemand verletzt. Rein zufällig hatte der Vater sein einjähriges Kind auf den Arm genommen und so aus dem Weg gezogen, als wenige Sekunden später der silberne Mercedes durch die Wand brach. Gegenüber NDR 90,3 sagte der Mann, er habe zunächst eine Bombenexplosion vermutet und nichts in der dichten Staubwolke gesehen.

Statiker soll Gebäude untersuchen

Inzwischen hat ein Rüstwagen das Auto mit einer Seilwinde aus dem Haus ziehen können. Feuerwehrleute zersägten Holzbalken, schoben diese in das Loch in der Hausfassade und stabilisierten so die Wand. Ein Statiker soll nun das Gebäude untersuchen.

Warum die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist bislang noch unklar. Die Frau liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

AUDIO: Unfall in Lurup: Statiker soll Gebäude untersuchen (1 Min) Unfall in Lurup: Statiker soll Gebäude untersuchen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 13.10.2021 | 15:00 Uhr