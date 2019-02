Stand: 24.02.2019 18:48 Uhr

Luftmessaktion: Schlechtester Wert in Hamburg

Was atmest Du? So heißt die größte Aktion zur Messung der Luftverschmutzung in Norddeutschland - initiiert vom NDR. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Der Spitzenwert wurde demnach in Hamburg gemessen, nämlich an den Landungsbrücken, wo der Grenzwert für Stickstoffdioxid fast um das Vierfache überschritten wurde: 149 Mikrogramm wurden gemessen, erlaubt sind 40. Verantwortlich ist dafür vermutlich der rege Schiffsverkehr im Hamburger Hafen.

Luft-Schadstoffe: So lief die Messaktion des NDR Hamburg Journal - 24.02.2019 19:30 Uhr Rund tausend Norddeutsche haben bei der Luftmessaktion des NDR mitgemacht und Röhrchen aufgehängt. Nils Casjens, Redakteur der Sendereihe 45 Min, erzählt von den Ergebnissen.







An 17 Orten über dem Grenzwert

Auch über dem Grenzwert, wenn auch teilweise nur knapp, liegen weitere Messergebnisse aus Hamburg - insgesamt sind es 17. Darunter sind Bereiche an der Adenauerallee, am Berliner Tor, am Horner Kreisel, am Barmbeker Markt, an der Christuskirche, an der Holstenstraße und südlich der Elbe auch an der B73 in Heimfeld.

Mehr als 100 Messungen in der Hansestadt

Hamburg ist das einzige Bundesland im Norden, das bei den NDR-Messungen den gesetzlichen Grenzwert überschreitet. Insgesamt wurde an mehr als 100 Orten in der Stadt der Anteil von Stickstoffdioxid in der Luft untersucht. Das ist das Gas von dem die Rede ist, wenn es um Luftverschmutzung durch Dieselmotoren geht.

1.000 Röhrchen ausgewertet

Mehr als 5.000 Norddeutsche wollten sich an der Aktion beteiligen, an rund 1.000 von ihnen hat der NDR ein Messröhrchen (auch Passivsammler genannt) geschickt. An Hunderten von Orten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Röhrchen aufgehängt, die dann den ganzen November über Stickstoffdioxid in der Luft gemessen haben. Anfang Dezember wurden die Röhrchen dann an das Umweltlabor Passam in der Schweiz geschickt und ausgewertet.

"Was atmest Du?" Schlechte Ergebnisse für Hamburg NDR 90,3 - 25.02.2019 06:00 Uhr Autor/in: Niels Walker NDR Nutzerinnen und Nutzer haben für die Aktion "Was atmest Du?" die Stickoxid-Belastung in ihrer Umgebung messen lassen. Der schlechteste Wert wurde an den Hamburger Landungsbrücken festgestellt.







