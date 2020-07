Stand: 30.07.2020 11:48 Uhr - NDR 90,3

Lorenzen: Trotz Corona Investitionen in Verkehrswende

In Hamburg wird der Haushalt in den kommenden Jahren die politische Agenda bestimmen. Das hat einer der beiden neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dominik Lorenzen, am Donnerstag im Sommerinterview bei NDR 90,3 gesagt. Wegen der hohen Kosten für die Corona-Hilfen müsse nun ganz genau überlegt werden, wofür noch Geld ausgegeben werde. Bei der geplanten Mobilitätswende solle aber nicht gespart werden.

Die Kosten für neue Verkehrskonzepte - zum Beispiel Fahrradstraßen, Verkehrsberuhigungen und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs - seien im Koalitionsvertrag von Sparplänen ausdrücklich ausgeklammert, so Lorenzen. Die Mobilitätswende sei schließlich auch eine Konjunkturmaßnahme und ein Beitrag gegen den Klimawandel. Mehr Platz für Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr und Grünflächen sorgten außerdem für mehr Lebensqualität in der Stadt. Viele Maßnahmen seien jetzt in der konkreten Vorbereitung, um den öffentlichen Raum neu zu definieren, sagte Lorenzen. "Die Stadt wird sich in kleinen Schritten verändern."

Prorität in der Corona-Krise: Schulen und Kitas offen halten

Die Arbeit der rot-grünen Regierung in der Corona-Krise bewertet er bishlang positiv, schließt aber auch nicht aus, dass bei den Hilfsmaßnahmen noch einmal nachgesteuert werden müsse. Die Politik fahre immer noch auf Sicht, betonte Lorenzen. Das gelte auch für mögliche neue Einschränkungen, sollten die Infektionszahlen in der Stadt wieder ansteigen. Priorität müsse dann aber vor allem haben, Kitas und Schulen offen zu halten. Diese Einrichtungen zu schließen, erzeuge ein schwerwiegendes soziales Problem, das vor allem die Schwächsten der Gesellschaft treffe, so Lorenzen.

