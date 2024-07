Stand: 07.07.2024 14:32 Uhr Lohbrügge: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Lohbrügge sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 29-jährige Autofahrerin trotz roter Ampel vom Reinbeker Redder in die Bergedorfer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen. Die Frau blieb unverletzt, aber die beiden Insassen des anderen Autos mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Mann und eine 28-jährige Frau.

