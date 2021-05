Livestream ab 17 Uhr: Gedenken an die Befreiung des KZ Neuengamme Stand: 02.05.2021 06:21 Uhr Auch in diesem Jahr kann eine eigentlich geplante größere Gedenkfeier für den Jahrestag der Befreiung des KZ Neuengamme wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Schon vergangenes Jahr fand die Feier zum Jahrestag der Befreiung des Hamburger Konzentrationslagers nur im kleinen Rahmen statt. Das wird wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder so sein, leider ohne Publikum. Eine eigentlich geplante größere Feier mit internationalen Gästen musste abgesagt werden. Heute ab 17 Uhr erinnern die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Amicale Internationale KZ Neuengamme nun in einer kleineren Gedenkveranstaltung mit Reden, musikalischen Beiträgen und einem stillen Gedenken an den Jahrestag der Befreiung. Sie wird von NDR.de auf dieser Seite per Livestream übertragen.

Livestream hier ab 03.05.2021 17:00 Uhr

Folgende Personen sind bei der Gedenkveranstaltung dabei:

Dr. Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Maria Bering, Ministerialdirektorin und Leiterin der Gruppe "Geschichte, Erinnerung" bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Livia Fränkel, Überlebende des KZ Neuengamme

Dr. Martine Letterie, Präsidentin der Amicale Internationale KZ Neuengamme

Musikalische Begleitung: Hamburger Camerata

