Stand: 17.01.2023 17:37 Uhr Linke will weitere Diskussionen über neue Bildungspläne

Was Hamburgs Schülerinnen und Schüler in welchen Fächern lernen sollen, darüber gibt es weiter Streit. Die Linke fordert mehr Zeit für die Diskussion über die neuen Bildungspläne und will das am Mittwoch in der Bürgerschaft beantragen. Auch die Schüler- und die Elternkammer kritisieren, es gebe keinen echten Austausch über die zukünftigen Lehrpläne. Die Schulbehörde weist die Kritik zurück. Die Pläne seien zeitgemäß. Noch nie habe es so viel Beteiligung gegeben.

