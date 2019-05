Stand: 01.05.2019 20:40 Uhr

Linke Mai-Demos in Hamburg enden friedlich

Mehrere Tausend Menschen sind in Hamburg dem Aufruf linksextremer Gruppen gefolgt und am 1. Mai auf die Straße gegangen. Am Abend zogen rund 2.500 Teilnehmer der "Revolutionäre 1. Mai"-Demo begleitet von einem Großaufgebot der Polizei vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel. Es kam zu kleineren Pyrotechnik-Einsätzen, ansonsten blieb es friedlich. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg aufgerufen.

Friedlicher Demo-Zug endet in Eimsbüttel NDR 90,3 - 01.05.2019 20:46 Uhr Tausende sind in Hamburg dem Aufruf linker Gruppen gefolgt und am 1. Mai auf die Straße gegangen. NDR 90,3 Reporter Kai Salander berichtet vom Ende der Demo in der Hamburger Lenzsiedlung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Friedlicher Zug von Ottensen in die Schanze

Bei einer früheren Demonstration der "Antifa Altona Ost" waren am Nachmittag nach Polizeiangaben 2.000 Menschen von Ottensen aus ins Schanzenviertel gezogen - ebenfalls begleitet von einem Großaufgebot der Polizei, an dem auch Beamte aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei beteiligt waren. Wasserwerfer standen bereit, die Stimmung blieb dort aber entspannt und friedlich.

Allerdings gab es gegen 16 Uhr einen Unfall mit drei leichtverletzten Personen auf der Stresemannstraße. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, das sich auf dem Weg zur Demonstration befand, krachte mit einem Fiat 500 zusammen. Die beiden Polizisten sowie die Fahrerin des Fiats wurden dabei leicht verletzt.

Videos 02:09 Hamburg Journal Hunderte bei Mai-Demos in Hamburg Hamburg Journal Mehrere Hundert Menschen beteiligen sich am 1. Mai an Demonstrationen in Harburg, Ottensen und Eimsbüttel. In Harburg kam es zu Ausschreitungen. Reporter Heiko Sander berichtet. Video (02:09 min)

Bengalos in Harburg

Bei einer Kundgebung in Harburg hatte es am Nachmittag Zwischenfälle gegeben. Dort hatten etwa 400 Menschen an der "Antiautoritären 1.-Mai-Demonstration" teilgenommen. Unter dem Motto "Mach das mal anders" zogen die Teilnehmer durch die Straßen. Einige von ihnen vermummten sich, zündeten Bengalos und Silvesterraketen. Einige dieser Geschosse trafen das Cinemaxx-Kino - es gingen Scheiben zu Bruch und ein Werbebanner fing Feuer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2019 | 18:00 Uhr