Linienverlauf für U5 in Hamburger Innenstadt vorgestellt Stand: 16.12.2020 11:16 Uhr Hamburg hat den Streckenverlauf der geplanten U-Bahn-Linie 5 in der Innenstadt festgelegt. Demnach liegen die Haltestellen in der Barcastraße in St. Georg, am Hauptbahnhof-Nord, am Jungfernstieg und am Stephansplatz.

In St. Georg wird eine neue Haltestelle in der Nähe der Asklepios Klinik gebaut. Am Hauptbahnhof-Nord sollen die bislang nicht in Betrieb genommenen Bestandsröhren genutzt werden. Am Jungfernstieg ist laut Verkehrsbehörde eine neue Haltestelle unterhalb der Binnenalster vorgesehen. Am Stephansplatz werde nordöstlich der heutigen U1-Haltestelle ein Haltepunkt entstehen.

Tschentscher. "Es wird die modernste U-Bahn Deutschlands"

Zur Bedeutung der neuen U-Bahn-Linie sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): "Es wird die modernste U-Bahn Deutschlands werden, die vollautomatisiert betrieben wird - und die das gesamte Schnellbahnnetz effizienter machen wird." Es gebe viele neue Verbindungen und Umsteigemöglichkeiten. "Die Fahrzeiten auf unglaublich vielen Wegen werden sich verkürzen."

Neue Linie vom Osten in den Westen der Stadt

Nach aktuellem Planungsstand hält die U5, die von Bramfeld im Osten nach Stellingen im Westen führen soll, an 23 Stopps auf einer Strecke von rund 24 Kilometern quer durch Hamburg. Dabei soll sie den Angaben zufolge 150.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmalig oder besser anschließen. Als erste U-Bahn-Linie Hamburgs soll die U5 autonom - also fahrerlos - verkehren.

Erster Teil von Bramfeld in die City Nord

Der erste U5-Abschnitt von Bramfeld in die City Nord befindet sich noch im Planfeststellungsverfahren. Ein Baubeginn wird für Ende 2021 angestrebt. Ein Weiterbau in Richtung Innenstadt wird ab Mitte der 2020er-Jahre geplant.

