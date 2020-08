Stand: 14.08.2020 15:17 Uhr - NDR 90,3

Leiche im Auto an der Elbchaussee: Identität geklärt

Der mysteriöse Fall des Toten von der Elbchaussee ist gelöst. Die Hamburger Polizei konnte den Mann, der Ende Juli tot auf dem Rücksitz eines fremden Autos gefunden worden war, jetzt identifizieren. Demnach handelt es sich um einen 68-Jährigen, der in einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Ottensen lebte und sich zeitweise im Trinkermilieu aufhielt. Warum er bei einer seiner Touren in den unverschlossenen Wagen stieg, ist unklar. Auch weiß man nicht, woran der Mann starb. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aber ausn. Die halb verweste Leiche konnte schließlich anhand der Zähne identifiziert werden.

Ein Autobesitzer hatte sie am 31. Juli in seinem geparkten Wagen entdeckt. Der Tote lag laut Polizei in einem BMW an der Ecke Liebermannstraße/Elbchaussee. Der Halter hatte seinen Wagen längere Zeit nicht bewegt.

