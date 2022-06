Landesparteitag: Christoph Ploß bleibt CDU-Chef in Hamburg Stand: 25.06.2022 14:32 Uhr Die Hamburger CDU hat heute auf einem Parteitag in der Innenstadt ihren bisherigen Chef Christoph Ploß wiedergewählt. Zu Beginn hielt der Bundesvorsitzendene Friedrich Merz eine Rede vor rund 150 Delegierten.

Christoph Ploß bleibt CDU-Chef in Hamburg. Auf dem Landes-Parteitag stimmten 151 der 203 Delegierten für den Bundestagsabgeordneten. Das entspricht einer Zustimmung von 78,2 Prozent. Der 36-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten. In einer Rede zur Eröffnung des Parteitags hatte Ploß eine durchweg positive Bilanz seiner fast zweijährigen Amtszeit gezogen. Die Hamburger CDU sei auf Bundesebene stärker präsent und habe ihr Profil geschärft

Merz fordert strategische Sicherheitspolitik in Hamburg

Angesichts der Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine forderte CDU-Chef Friedrich Merz Hamburg zur Entwicklung einer strategischen Sicherheitspolitik aufgefordert. "Welche Stadt in Deutschland braucht Versorgungssicherheit und Lieferketten mehr und dringender als diese Stadt?", sagte er. Hamburg sei die Stadt von Helmut Schmidt, dem früheren Verteidigungs-, Finanzminister und Bundeskanzler, dessen Name die Bundeswehr-Hochschule trage, sei Standort dreier Universitäten und von Airbus. "Diese Stadt wäre mit ihren Ressourcen in der Lage, wie vermutlich kein zweiter Standort in Deutschland (...), die Fragen von Sicherheit, Frieden und Freiheit, Abschreckung, militärische Fähigkeiten, zivile Forschung so miteinander zu verbinden, dass daraus ein strategisches Ganzes wird", betonte Merz.

Minutenlanger Applaus für Merz

Die Politik müsse den Menschen reinen Wein einschenken. "Wir stehen vor schwierigen Wochen, Monaten und möglicherweise Jahren", sagte Merz und rief seinen Parteifreunden zu: "Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent sind das höchste Gut, für das wir jetzt gemeinsam einstehen müssen." Die rund 150 Delegierten nahmen Merz' Rede mit minutenlangem Applaus auf.

Ploß vor Wiederwahl als Landeschef

Im weiteren Verlauf des Parteitags wird der Landesvorstand neu gewählt. Die Wiederwahl von Ploß als Landeschef gilt als sicher - ebenso die der Stellvertretenden. Ploß war nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bürgerschaftswahl 2020 erstmals zum Parteichef in Hamburg gewählt worden. Der 36-Jährige sitzt seit 2017 auch im Bundestag.

Seine Stellvertreter sind der Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries, die Bürgerschaftsabgeordnete Anke Frieling, die Wirtschaftshistorikerin Natalie Hochheim und der Kreisvorsitzende im Bezirk Eimsbüttel, Philipp Heißner.

Frauenanteil im Landesvorstand soll steigen

Insgesamt soll der Frauenanteil im Landesvorstand auf mehr als 40 Prozent steigen, das Durchschnittsalter der Landesvorstandsmitglieder dagegen soll sinken, sofern die Delegierten zustimmen.

