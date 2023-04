NDR 90,3 Autor Andreas Gaertner hat ChatGPT nach einem Text zum Thema "KI in Hamburgs Schulen" gefragt. Das ist das Ergebnis:



"Als künstliche Intelligenz bin ich nicht direkt involviert oder informiert über die Art und Weise, wie die Schulbehörde in Hamburg mit mir oder anderen AI-Systemen umgeht. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, wie Chatbots und andere KI-Systeme in Bildungseinrichtungen eingesetzt werden können, einschließlich der Unterstützung von Lehrern und Schülern bei Fragen und Aufgaben, der Verbesserung der Kommunikation zwischen Schulbehörden und Eltern sowie der Bereitstellung von personalisierten Lerninhalten für Schüler. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Verwendung von KI in Bildungseinrichtungen sorgfältig geplant und umgesetzt werden sollte, um sicherzustellen, dass die Technologie die Schüler nicht ersetzt, sondern vielmehr unterstützt und ergänzt. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass der Datenschutz und die Datensicherheit bei der Verwendung von KI in Bildungseinrichtungen gewährleistet sind."