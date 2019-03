Stand: 07.03.2019 16:19 Uhr

Kreuzfahrtbranche verzeichnet Passagierrekord

Mit einem neuen Passagierrekord kann sich die Kreuzfahrtbranche über ein erneutes Wachstum freuen. Wie der Kreuzfahrtverband CLIA am Donnerstag auf der Tourismusmesse ITB in Berlin bekannt gab, gingen im vergangenen Jahr 2,26 Millionen Deutsche an Bord - 3,5 Prozent mehr als noch 2017. Auch die Prognosen für das laufende Jahr sähen gut aus, so Hapag-Lloyd-Cruisechef und Verbandssprecher Karl Pojer.

Darüber hinaus verjünge sich das Kreuzfahrt-Publikum immer mehr. Der Anteil der unter 50-Jährigen habe 2018 schon 42 Prozent betragen, so Pojer. Im Vorjahr waren es 41 Prozent.

Kreuzfahrtbranche zieht auf ITB positive Bilanz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.03.2019 17:00 Uhr Autor/in: Lobsien, Markus Die Kreuzfahrtbranche steuert weiter auf Erfolgskurs. 2018 brachte einen neuen Passagierrekord, wie auf der Reisemesse ITB bekannt wurde.







Kohlenstoffdioxid-Ausstoß soll sinken

Bis zum Jahr 2030 werde auf allen Schiffen des Verbandes der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß um fast die Hälfte verringert - im Vergleich zu den Werten aus dem Jahr 2008, so Verbandssprecher Pojer. In den kommenden Jahren sollen laut CLIA 25 neue Schiffe fertig werden, die alle mit dem schadstoffärmeren Flüssiggas LNG betrieben werden sollen.

NABU: Immer noch zu viele alte Schiffe

Malte Siegert, von der Umweltorganisation NABU Hamburg, sagte im Gespräch mit NDR 90,3, es bewege sich etwas bei den Reedereien. Allerdings führen immer noch viele ältere Schiffe ohne große Umweltschutzeinrichtungen auf den Meeren. Das müsse sich ändern, forderte er.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.03.2019 | 17:00 Uhr