Kopftuch in Kita: Hamburger Fall beschäftigt EU-Gericht Stand: 25.02.2021 08:27 Uhr Ein Hamburger Fall wird ab Donnerstag vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verhandelt: Einer Erzieherin war gekündigt worden, weil sie ein Kopftuch bei der Arbeit trug.

Die Frau wollte nach ihrer Elternzeit mit einem Kopftuch an ihren Arbeitsplatz in einer Hamburger Kita zurückkehren. Der private Kita-Betreiber untersagte ihr, mit Kopftuch zu arbeiten und mahnte die Erzieherin ab. Eine Kündigung musste er wegen einer erneuten Schwangerschaft zurücknehmen.

Pauschales Kopftuchverbot unzulässig?

Dennoch landete der Fall vor dem Hamburger Arbeitsgericht. Dies verwies im November 2018 weiter an den Europäischen Gerichtshof. Dieser soll nun darüber entscheiden, ob für private Einrichtungen und Unternehmen das gleiche gilt wie für öffentliche-rechtliche Kitas: Dort ist ein pauschales Kopftuchverbot unzulässig. Mit verhandelt wird auch der Fall einer Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Bayern. Auch ihr wurde das Kopftuch am Arbeitsplatz verboten.

Fall könnte wieder in Hamburg landen

Ein Urteil wird erst in mehreren Wochen erwartet. Wahrscheinlich ist, dass der Hamburger Fall dann hier wieder vor dem Arbeitsgericht verhandelt wird.

Dass sich der Europäischen Gerichtshof mit der Klärung dieser Frage beschäftigt, bestätigt die Erfahrungen der Hamburger Beratungsstelle amira. "Antidiskriminierungsrechtliche Schutzstandards bedürfen nach wie vor grundlegender Auslegung", sagte deren Leiterin Birte Weiß, die auch die Hamburger Klägerin berät.

AUDIO: Hamburger Kopftuchstreit vor dem EuGH (1 Min)

