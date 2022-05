Kommentar: Runter von der Couch! Stand: 14.05.2022 08:40 Uhr Die Kultur in Hamburg ist wieder da: Konzerte, Theater und Museen. Das öffentliche Leben brummt. Das Ganze auch meistens ohne Maske. Nur das Publikum zögert noch. Warum eigentlich? Die Zeit der Bequemlichkeit ist jetzt vorbei, kommentiert Daniel Kaiser.

Ja, es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, in der vollbesetzten Elphi ohne Maske zu sitzen. Und die Theater und Konzertveranstalter spüren die Anziehungskraft des Sofas bei den Menschen zu Hause. Viele Hamburgerinnen und Hamburger fremdeln noch mit der Live-Kultur und überlegen ganz genau, wo sie hingehen und für was sie Geld ausgeben. Sogar für die Elphi gibt es gerade eigentlich immer Karten - vor Corona war das fast undenkbar. Das ist ein Problem.

Hamburg darf nicht zur Stadt von Couch-Potatoes werden

Hamburg darf nicht zur Stadt von Couch-Potatoes werden. Zwei Jahre lang haben wir uns an den Serienmarathon auf dem Sofa, an Video-Konferenzen und Lieferdienste gewöhnt. Aber auf die Dauer tut das einer Gesellschaft nicht gut. Wir spüren es doch an allen Ecken und Enden, an allen wichtigen Diskussionen gerade, wie unnötig scharf, wie radikal und wie verletzend wir sie führen. Ich glaube: Auch, weil sie sich vor allem im Internet abspielen.

Wir müssen uns ein bisschen aufraffen

Wir bekommen als Hamburgerinnen und Hamburger aber nur ein Gefühl füreinander, wenn wir uns auch wieder richtig begegnen. Wenn wir zusammen lachen im Ohnsorg-Theater oder im Schmidt‘s. Wenn wir uns gemeinsam zu Tränen rühren lassen von einer Sinfonie in der Elphi. Wenn wir beim Stadtpark-Konzert gemeinsam tanzen. Wenn wir uns in der Theater-Pause streiten über die neue Inszenierung am Schauspielhaus. Ja, wir müssen uns ein bisschen aufraffen. Aber das ist es wert.

Demokratie ist keine Zoom-Veranstaltung

Auch die Bürgerschaft tagt wieder wie früher im Plenarsaal im Rathaus. Und nach der ersten Sitzung in der vergangenen Woche ist klar: Demokratie ist keine Zoom-Veranstaltung. Demokratie ist vor allem ein Live-Erlebnis. Die Bürgerschaftsdebatten kann man übrigens als Bürgerin und Bürger besuchen. Einfach so - mal hautnah im Rathaus miterleben, wie sich das anfühlt mit der Demokratie.

Ab ins Theater und ins Konzert!

Um gut miteinander in dieser Stadt zu leben, brauchen wir wieder Nähe und Begegnung. Also: Zeit zum Aufstehen! Bequemhose in die Wäsche! Und ab ins Theater und ins Konzert!

Weitere Informationen Der Hamburg-Kommentar - Sonnabend bei NDR 90,3 Jeden Sonnabend um 8.40 Uhr kommentiert die Aktuell-Redaktion von NDR 90,3 das politische Geschehen in Hamburg. mehr

