Kommentar: Die Verkehrswende funktioniert nicht in Hamburg Stand: 11.02.2022 08:40 Uhr Hamburg ist Deutschlands Staustadt Nr. 1. Das zeigen die Daten eines Navi-Herstellers. Zudem hat der ADAC herausgefunden: Auf den Autobahnen in Norddeutschland nahmen die Staus letztes Jahr einzig und allein in Hamburg zu. Schließlich ist vergangenes Jahr sogar die Nutzung des Fahrrads gesunken – um 8 Prozent. Was das für Folgen hat, kommentiert Reinhard Postelt.

Wir dürfen die Augen nicht länger verschließen. Wir müssen unbequeme Wahrheiten in den Blick nehmen. Die vielbeschworene Verkehrswende funktioniert leider nicht in Hamburg. Vielleicht noch nicht, aber Corona stellt manche Pläne infrage. Auch wenn ich mir mehr Fahrradfahren, mehr Menschen in Bus und Bahn wünsche - die unbequemen Wahrheiten der vergangenen Tage sind diese: Nirgendwo verliert man im Straßenverkehr so viel Zeit wie in Hamburg.

Verkehrssenator Anjes Tjarks reagiert nicht

Durch die Pandemie hat sich ein Drittel der Fahrgäste vom HVV verabschiedet. Erstmals sind hier vergangenes Jahr weniger Menschen Fahrrad gefahren. Und wie reagiert der grüne Verkehrssenator: Anjes Tjarks schließt die Augen. Ein Beispiel: Vor einer Woche gab es eine Pressekonferenz zur Entwicklung des Verkehrs. 80 Prozent der Zeit redete er über neue Radwege. Zur Sanierung der Straßen kein Wort. Auf kritische Nachfragen meinte Tjarks nur, da lägen noch keine Daten vor.

Mittlerweile bin auch ich überzeugt: Tjarks versteht sich vor allem als Senator für Radverkehr. Er will seinen Wählern Fortschritte präsentieren. Doch der starke Radwegebau fördert Staus. Denn die Zahl der Autos in Hamburg ist auf eine Rekordhöhe gestiegen, ob wir es nun wahr haben wollen oder nicht. Derweil schrumpft der Öffentliche Nahverkehr gewaltig - durch Corona. 200 Millionen Euro Verlust zusätzlich fuhr der HVV 2020 ein. Hamburg braucht eine Neujustierung der Verkehrspolitik.

Unmut über Verkehr in Hamburg wächst

Ja, das Auto ist schädlich, aber kein Teufelszeug. Der ständige Rückbau der Straßen vergrößert die Staus nur. Und der Senat muss den Ausbau von U- und S-Bahn an die echten Fahrgastzahlen koppeln – nicht an die erhofften, plant er dort zur Zeit doch Investitionen von circa 19 Milliarden Euro - mehr als Hamburg in einem Jahr an Steuern einnimmt. Es geht nicht an, dass ein grüner Verkehrssenator nur auf seine Wähler schaut. Hamburgs SPD hatte zur Wahl versprochen, "die ganze Stadt" im Blick zu haben. Doch sie schaut weg, und der Unmut über den Verkehr wächst. "Augen zu" ist nicht nur am Lenker oder am Lenkrad gefährlich. Es kann einen aus der Bahn werfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Der Hamburg-Kommentar | 11.02.2022 | 08:40 Uhr