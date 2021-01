Kommentar: Corona-Lockdown notwendig Stand: 09.01.2021 08:40 Uhr In Hamburg gelten jetzt nochmal schärfere Corona-Regeln. Und es ist klar: Der Lockdown bleibt bis mindestens Ende Januar. Das ist jetzt notwendig, meint Frauke Reinig aber auch sehr ermüdend.

von Frauke Reinig

Ja, ich kann es auch nicht mehr hören: Regeln, Appelle, hohe Infektionszahlen. Die Pandemie nervt! Mehr als je zuvor. Die Feiertage sind vorbei. Im neuen Jahr sollte alles besser werden, ist es aber nicht. Die Impfungen mögen das Licht am Ende des Tunnels sein, der kommt mir jetzt aber noch sehr lang und düster vor. Mit meiner Lockdown-Müdigkeit bin ich nicht allein.

Verzicht und Disziplin wichtig

Gerade deswegen sind jetzt aber nochmal Verzicht und Disziplin gefragt. Denn, seien wir ehrlich, hätten wir uns alle an die Regeln gehalten, und auch die Appelle von Politikern und Wissenschaftlern befolgt, wären die Infektionszahlen jetzt wahrscheinlich nicht so hoch. Und sie sind dramatisch: Die Krankenhäuser verzeichnen mehr als doppelt so viele Covid-19 Patienten, wie bei der ersten Welle im Frühjahr. Allein in Hamburg sind seit Montag mehr als 100 Corona-Tote gemeldet worden. In nur 5 Tagen.

Angst vor dem Virus abgenutzt

Aber die Angst vor dem Virus hat sich über die langen Pandemie Monate abgenutzt. Kaum sind die schärferen Maßnahmen in Kraft, geht das Geschachere wieder los. Was geht jetzt noch? Ah, eine Lücke im Gesetz -- also gleich ausnutzen. So bekommen wir die Infektionen nicht in den Griff und erst recht nicht unsere Freiheiten wieder. Wer sich jetzt noch überlegt, wie er Regelkonform möglichst viele Menschen treffen kann, stellt die falsche Frage. Die Kontakt-Regeln sind nicht dafür gedacht, möglichst raffiniert ausgereizt zu werden.

Komplettes Kontaktverbot ernst nehmen

Betrachten Sie es doch mal andersherum: Machen sie sich klar, dass eigentlich ein komplettes Kontaktverbot gilt. Mit Ausnahmen, für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Und nochmal: Ja, das nervt. Ich finde es auch schlimm, dass ich meine Eltern wochenlang nicht zusammen mit meinem Freund besuchen kann, mich nicht mehr mit beiden Geschwistern und ihren Kindern treffen darf. Noch schlimmer fände ich es aber, wenn der Lockdown auch noch auf den Februar und März verlängert wird. Also bitte bloß nicht auf der Zielgeraden des Tunnels nochmal ins Straucheln kommen. Das Licht ist doch schon in Sicht.

