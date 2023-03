Köhlbrandquerung wird wohl deutlich später fertig als geplant Stand: 27.03.2023 20:54 Uhr Der geplante Tunnel unter dem Köhlbrand wird wahrscheinlich wesentlich später fertig als geplant. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde rechnet derzeit mit einer Bauzeit von neun Jahren für den Ersatz der Köhlbrandbrücke - bisher war von sieben Jahren die Rede.

Neun Jahre Bauzeit, das sei für Großtunnel-Projekte in dieser Dimension gängig, schreibt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) auf Anfrage von NDR 90,3. Eigentlich sollten bereits im vergangenen Jahr die Vorplanungen für den Tunnel abgeschlossen sein. Laut Leonhard sind sie das aber noch nicht - und es steht auch noch nicht fest, wann das der Fall sein wird. Entsprechend ist auch noch unklar, wann es einen Planfeststellungsbeschluss geben soll - der ist Voraussetzung dafür, dass gebaut werden kann.

Muss die Köhlbrandbrücke noch saniert werden?

Legt man die bisherigen Zeitpläne für diese Zwischenschritte zugrunde, dann dürfte der Tunnel unter dem Köhlbrand wohl erst im Jahr 2036 fertig sein, bislang war von 2034 die Rede. Erst wenn der Tunnel in Betrieb ist, soll mit dem Abriss der Köhlbrandbrücke begonnen werden. Ob die Brücke bis dahin noch einmal saniert werden muss, ist unklar. Seit Jahren gilt das Bauwerk als marode. Der Zustand der Brücke wird aber ständig von der Hafenverwaltung HPA überwacht.

Viel Kritik aus den Oppostionsparteien

Kritik kommt aus der Hamburger Opposition. Der FDP-Landeschef Michael Kruse spricht davon, dass der Köhlbrandtunnel zur Elbphilharmonie des Hafen werden könnte und meint, wenn an dem Bau weiter so ambitionslos geplant wird, stürze die Köhlbrandbrücke ein, bevor für den Tunnel auch nur die Planungen fertig seien. Götz Wiese, der hafenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, sieht die Funktion des Hamburger Hafens gefährdet. Die Probleme beim Köhlbrandtunnel seien ein fatales Signal angesichts des internationalen Wettbewerbs. Hamburg verliert ohnehin seit Jahren Marktanteile an die Konkurrenz in den Niederlanden und in Belgien.

Riesige Kostensteigerung beim Bau

Schon im Februar war bekannt geworden, dass die neue Köhlbrandquerung deutlich teurer werden wird als geplant. Planerinnen und Planer bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) gehen inzwischen von mehr als fünf Milliarden Euro aus. Davor war von etwa 3,3 Milliarden Euro die Rede gewesen.

Visualisierung: Der Hamburger Hafen mit und ohne Köhlbrandbrücke:

