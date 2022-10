Klimaschutz für Hamburgs Wohnungen kostet Milliarden Stand: 11.10.2022 17:07 Uhr Hamburgs Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer müssen ihre Anstrengungen für den Klimaschutz verdoppeln. Das besagt ein aufwendiges Gutachten der Stadtentwicklungsbehörde. Bis 2045 soll das Wohnen klimaneutral sein, so das Senatsziel.

Als einziges Bundesland Deutschlands verfügt Hamburg nun über präzise Daten zum CO2-Verbrauch seiner 262.000 Häuser. Und über Handlungsempfehlungen. Am effektivsten ist eine Modernisierung der Mehrfamilienhäuser, die zwei Drittel der CO2-Emissionen verursachen. Ein Drittel von ihnen ist noch gar nicht saniert. Doch um klimaneutral zu werden, muss bis 2045 auch jedes Einfamilienhaus modernisiert werden.

Mehrkosten für Mieterinnen und Mieter nicht ausgeschlossen

Das kostet, sagt Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD): "Die Gutachter haben ausgeführt, dass das insgesamt Kosten auslösen würde von knapp 33 Milliarden Euro." Die Stadt kann nur einen kleinen Teil übernehmen - zuerst 210 Millionen in vier Jahren. "Wir haben eine große Kraftanstrengung vor uns und sollten anfangen an den gering-investiven Maßnahmen, zum Beispiel an den Heizungsthermostaten", so Stapelfeldt. Mit wenig Geld könne man schon 20 Prozent CO2 einsparen. Doch Mehrkosten für die Mieterinnen und Mieter kann Stapelfeldt nicht ausschließen.

