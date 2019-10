Stand: 06.10.2019 10:59 Uhr

Kirchwerder: Größter Erntedank-Umzug Norddeutschlands

In den Vier- und Marschlanden findet am Sonntagnachmittag der nach Veranstalterangaben größte Erntedank-Umzug in Norddeutschland statt. Viele Vereine aus der Region haben Wagen geschmückt und zeigen Traditionen und alte Gewerke. Sie fahren in einer langen Prozession vom Norderquerweg über den Alten Elbdeich bis zum Festplatz am Sülzbrack. Die Eröffnungsrede wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) halten.

Kirchwerder: Starke Bindung zur Landwirtschaft

Zu dem Festumzug in Kirchwerder werden mehr als 70.000 Besucher erwartet. Im ländlichen Kirchwerder gibt es nach den Worten von Gemeindepastor Nils Kiesbye noch eine starke Verbindung zur Landwirtschaft. Daher werde auch die Kirchwerder Kirche jedes Jahr mit Erntegaben geschmückt.

Tausende Besucher zu Erntedank-Umzug erwartet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.10.2019 10:15 Uhr Autor/in: Theresa Pöhls In den Vier- und Marschlanden pflegt man seine Traditionen. Ein jährlicher Höhepunkt ist das Erntedankfest in Kirchwerder. Michael Bornhöft vom Förderverein Erntedankfest zum Programm.







Festlich geschmückte Kirchen

Am Erntedanksonntag sind auch zahlreiche Kirchen in Hamburg mit Obst und Gemüse festlich geschmückt. In der City-Hauptkirche St. Petri nahm Bischöfin Kirsten Fehrs bereits am Sonnabend die Erntekrone der Vierländer Landfrauen in Empfang. Den ganzen Oktober über soll sie dort hängen bleiben. Obst und Gemüse gehen an den Kindergärten und an Bedürftige.

Erntedankfest im Hamburger Michel

Die Hauptkirche St. Michaelis wird von der Bäckerinnung geschmückt. Am Sonntag feiert der Michel das Erntedankfest unter dem Motto "Das Wunder der Nächstenliebe". Der Bäckerchor wird die Evangelische Messe musikalisch gestalten. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) spricht ein Grußwort.

