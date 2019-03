Stand: 22.03.2019 10:45 Uhr

Kinder unerwünscht: Farbattacke auf Café

Die Betreiberin hatte mit ihrer Ankündigung, dass Kinder unter sechs Jahren in ihrem Lokal nicht erwünscht sind, für Aufregung in Hamburg und einen Shitstorm im Internet gesorgt: Jetzt haben Unbekannte eine Farbattacke auf ihr Café "Moki's Goodies" im Stadtteil Hoheluft-West verübt. Die Fassade wurde in der Nacht zu Freitag mit schwarzer und weißer Farbe besprüht. Zudem waren ein trauriger Smiley und die Worte: "Kevin, 6 Jahre" zu lesen.

Farbangriff auf Café in Hoheluft NDR 90,3 - 22.03.2019 12:00 Uhr Auf ein Hamburger Café, in dem Kinder unter sechs Jahren nicht erwünscht sind, ist eine Farbattacke verübt worden. Unbekannte besprühten die Fassade und Fenster des Lokals.







Die Betreiber machten sich am Vormittag daran, die Schmierereien zu entfernen. Das Café hat trotzdem seit dem Morgen geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Affäre namens #Schnullergate

Die Betreiberin hatte bei Instagram ihre Entscheidung verteidigt, dass Kinder in dem Lokal nicht erwünscht sind. Eltern empörten sich in sozialen Medien und erdachten den Hashtag #Schnullergate.

