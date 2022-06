Kein Abriss: Veddeler Fischgaststätte gerettet Stand: 04.06.2022 12:12 Uhr Nach monatelangem Bangen können die Betreiber und Gäste der vom Abriss bedrohten Fischgaststätte im Hamburger Stadtteil Veddel aufatmen.

Der Hamburger SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf schrieb am Freitagabend im Kurznachrichtendienst Twitter: "Gerettet! Die traditionsreiche Veddeler Fischgaststätte bleibt an ihrem Standort erhalten."

Tausende unterschreiben Petition für Erhalt

Im Herbst war bekannt geworden, dass die Hansestadt das Gelände um die Fischbude umgestalten und den Imbiss in den alten Zollhallen oder in einem Neubau unterbringen wollte. Der Chef des Kult-Lokals, Christian Butzke, sah dadurch die Existenz seiner Fischküche mit ihrem besonderen Ofen in Gefahr und startete eine Petition im Internet. Innerhalb weniger Tage hatten Tausende Menschen unterschrieben, darunter auch der Gastronom Eugen Block. Butzke argumentierte unter anderem, für den speziellen Backofen aus den 1920er-Jahren würde er woanders keine Betriebserlaubnis mehr erhalten.

Fischbude gilt als Hamburger Institution

Die Hamburger Baubehörde sagte nun zu, dass die Fischgaststätte an ihrem bisherigen Standort erhalten bleibt. "Eine Verlegung hätte den weiteren städtebaulichen Entwicklungsprozess belastet, das wollten wir nicht", sagte Kienscherf der "Hamburger Morgenpost".

Die Fischbude ist eine Hamburger Institution: In der Nähe der Elbbrücken werden in der 1932 eröffneten Gaststätte Spezialitäten wie Backfisch mit Kartoffelsalat zu lokalem Bier serviert. Neben Christian Butzke arbeiten dessen Sohn und acht weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fischküche. Das Gebäude mit einer Einrichtung aus den 1950er-Jahren gilt als Kult-Gaststätte.

