Katholische Coming-out-Aktion: Immer mehr bekennen sich Stand: 05.02.2022 17:48 Uhr Das Outing von 125 queeren Mitarbeitenden der Katholischen Kirche in Deutschland hat letztere aufgerüttelt. Was hat sich für diejenigen verändert, die bei #OutinChurch mitgemacht haben?

Angst den eigenen Job zu verlieren, weil man sich etwa als Frau zu anderen Frauen hingezogen fühlt, oder sich nicht als Frau fühlt, auch wenn man vermeintliche Merkmale trägt - in der katholischen Kirche gehört diese Angst für viele queere Mitarbeitende zum Alltag. Mit der Kampagne #OutinChurch wehren sich dagegen 125 Menschen. Wir haben bei Hamburger Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern nachgefragt, wie es ihnen seit der Veröffentlichung ergeht.

Mut, sich zu zeigen, wie man ist

Die Ruhe trügt. In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich für Gemeindereferentin Barbara Meier die Ereignisse überschlagen. Sie hatte sich dazu durchgerungen mitzumachen, bei #OutinChurch. Aber anonym, verpixelt, nicht mit ihrem echten Namen. "Ich war dann sehr auf die Reaktionen gespannt, und da kam sehr viel positive Rückmeldung, Solidarität und Unterstützung und das hat mich angerührt und das hat mir Mut gemacht", sagt Meier. So sehr ermutigt, dass ihr Foto inzwischen doch unverpixelt auf der Website steht.

Angst vor dem Jobverlust

Meier geht davon aus, dass nicht alle in ihrer Gemeinde ihre sexuelle Orientierung respektieren. Hindernis war aber vor allem die Angst vor dem Jobverlust, deshalb war sie die letzten 20 Jahre sehr vorsichtig: "Ich hab' mich so verhalten, dass ich von meinem Privatleben, von meiner Beziehung wenig erzählt hab'. Ich hab' wohl gesagt, dass ich mit meiner Freundin zusammen lebe, aber ob als WG oder Partnerin, dass hab' ich nie näher beschrieben."

Große Unterstützung

Das Kampagnen-Postfach von #OutinChurch habe in den vergangenen Tagen hunderte E-Mails von Gemeinden erreicht, die ihre Unterstützung ausgesprochen haben. Oft hieß es, "es wurde Zeit". Auch rund 300 E-Mails sind bisher von Menschen eingegangen, die Teil der Kampagne werden wollen. Die selbst queer sind - und bei der katholischen Kirche angestellt. "Der Mut steigt, das ist schon schön, dass die Resonanz, die wir in der Öffentlichkeit haben, dazu führt, dass sich die Leute auch bestärkt fühlen in ihrem Weg, den jetzt weiter zu gehen", sagt Meier.

Die Bischöfe sind gefragt

Vor einer guten Woche hat Barbara Meier auch ihren Pfarrer eingeweiht. "Ich hab' mich gefreut und ihr auch rückgemeldet, dass ich es sehr mutig finde, dass sie diese Form gewählt hat, uns das zu sagen", sagt Felix Evers. Vor allem die Bischöfe sind jetzt gefragt.

Am Sonnabend ist in Frankfurt die Synodalversammlung der katholischen Kirche zu Ende gegangen. Erzbischof Stefan Heße aus Hamburg hat sich offen für Veränderungen gezeigt. In der Debatte um die Frage nach neuen Einstellungen zu unterschiedlichen Lebens- und Liebesweisen sprach er sich dafür aus, das Arbeitsrecht in der Kirche zu ändern: "Im Grunde genommen geht es darum, das Recht an die Wirklichkeit anzupassen."

Bei der Coming-out-Aktion "Wie Gott uns schuf" kommen unter anderem Priester, Ordensbrüder, Gemeindereferenten, Religionslehrer und Sozialarbeiter zu Wort. Die Katholikinnen und Katholiken berichten von Einschüchterungen, Denunziationen, tiefen Verletzungen, jahrzehntelangem Versteckspiel und Doppelleben. Aus Hamburg erzählt beispielsweise der Religionspädagoge Jens Ehebrecht-Zumsande von seinen Erfahrungen als homosexueller Mitarbeiter der Kirche.

Forderungen an die katholische Kirche

Die Aktivisten und Aktivistinnen sind mit sieben Forderungen an die katholische Kirche herangetreten. Sie verlangen, als Schwule und Lesben in der Kirche ohne Angst leben und arbeiten zu können und fordern auch, das Arbeitsrecht zu ändern, damit die sexuelle Orientierung nicht dazu führen kann, dass man seinen Job verliert.

