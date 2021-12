Karstadt in Wandsbek: Wie es weitergehen könnte Stand: 27.12.2021 09:43 Uhr Lange Jahre war es der Einkaufsmagnet in Wandsbek - das Karstadthaus an der Wandsbeker Marktstrasse. Noch läuft der Mietvertrag für drei Jahre, aber Überlegungen für eine Nachnutzung und Umgestaltung des Areals sind schon in vollem Gange.

Es geht um das Parkhaus, die Wochenmarktfläche und das Karstadtgebäude, das zum Teil unter Denkmalschutz steht. Noch ist nicht sicher, ob Karstadt nicht mit einem neuen Konzept weitermachen will. Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff, sorgt sich, dass Karstadt irgendwann sage, "ich mache nicht mehr, und wir haben dann für zwei, drei Jahre in Leerstand an einer Stelle, wo wir sagen, dass es nicht gut für die Stadtentwicklung ist, nicht gut für die Menschen hier vor Ort".

Wohnungsbau statt Parkhaus

Im Gebäude selbst kann man sich weiter Ladenfläche vorstellen und außen rum. "Wo das Parkhaus hin ist, können wir uns durchaus Wohnungsbau vorstellen. Die Marktfläche selbst kann klug strukturiert werden, um dann auf der Marktfläche auch eine Markthalle zu bauen", sagt Ritzenhoff. Mit den Marktbeschickenden ist man im Gespräch: "Ich weiß, dass Markthändler sozusagen das ambulante mehr lieben als das stationäre." Aber hier, so Ritzenhoff, hätte man die Chance, Markt auch einmal anders zu denken.

