Kammer und Senat werben für mehr Frauen im Handwerk Stand: 14.09.2022 15:11 Uhr Es gibt sie immer noch: Handwerksberufe, in denen fast keine Frau arbeitet. Auch in Hamburg. Handwerkskammer und Senat haben am Mittwoch für mehr Frauen im Handwerk geworben - mit einer 25-Jährigen, die gerade ihre Meisterprüfung bestanden hat.

Nach Angaben der Hamburger Handwerkskammer ist die Zahl der weiblichen Auszubildenden rückläufig. Lag der Anteil der Frauen zwischen 2000 und 2012 noch bei mehr als 25 Prozent, sank er seitdem stetig und fiel im vergangenen Jahr auf unter 18 Prozent. "Wir wollen das wertvolle Potenzial weiblicher Nachwuchs- und Führungskräfte heben und setzen alles daran, Frauen erfolgreiche Berufswege ins Handwerk zu ebnen", sagt der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann.

"Kann nur jedem empfehlen, ins Handwerk zu gehen"

Im vergangenen Jahr waren es nur sechs Frauen, die in Hamburg ihre Ausbildung im Sanitär-, Heizungs-, und Klimahandwerk begonnen haben. Das ist nur eine mehr als vor 20 Jahren. Melina Anni Koch hat sich davon nicht abschrecken lassen. Sie ist mit 25 Jahren schon Meisterin in diesem Handwerk. Sie habe "nur positive Erfahrungen" gemacht, sagt sie. "Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, ins Handwerk zu gehen. Weil Handwerk kann nicht durch einen Roboter ersetzt werden."

Schlechte Erfahrungen

Andere Frauen machen schlechtere Erfahrungen. Laut einer Umfrage der Handwerkskammer aus dem vergangenen Jahr klagten viele in sogenannten Männerberufen über sexistische Sprüche. Kammerpräsident Stemmann räumt ein, dass noch viel getan werden muss: "Ich glaube, wir sind in den Köpfen der Frauen, aber auch in den Köpfen der Eltern und Großeltern nicht angekommen mit unseren Botschaften." Stemmann sieht aber auch die Chefs in den Handwerksbetrieben in der Pflicht, sich aktiv um weibliche Auszubildene zu kümmern.

Leonhard: "Frauen Teil der Lösung"

Unterstützt wird er dabei von Sozial- und Arbeitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). "Bei vielen der Herausforderungen, die in den Betrieben anstehen, werden Frauen Teil der Lösung sein", sagt Leonhard.

