Stand: 25.08.2024 10:39 Uhr Justiz: Hohe Zahl unvollstreckter Haftbefehle in Hamburg

In Hamburg sind mehr als 3.435 Haftbefehle nicht vollstreckt. Damit bleibt die Zahl in den vergangenen Jahren stabil. In 104 Fällen liegt ein Tötungsdelikt zugrunde. Laut Polizei gibt es verschiedene Gründe für die hohe Zahl an offenen Haftbefehlen. Das sind unter anderem die Flucht gesuchter Personen ins Ausland oder deren Abschiebung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.08.2024 | 11:00 Uhr