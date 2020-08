Stand: 22.08.2020 09:16 Uhr

Julia Bauer: "Megagroße Hilfsbereitschaft erlebt"

Was hat Corona mit Ihrem Leben gemacht? Wie sind Sie mit der neuen Situation in der Familie, im Freundeskreis oder im Job klargekommen? Die 43-jährige Julia Bauer hat uns ihre Geschichte erzählt. In Corona-Zeiten, sagt die ehrenamtliche Helferin bei der Hamburger Tafel, habe sie viel Hilfsbereitschaft erlebt.

"Man sagt ja so oft, erst in der Krise sieht man, wer ist Freund und wer wirklich zu einem steht – und da muss ich sagen: alle. Alle, die wir kannten, kennen und auch nicht kannten", erzählt Julia Bauer. Sie ist 43 Jahre alt, hat zwei Kinder, führt zusammen mit Ihrem Mann eine Event-Agentur – und engagiert sich seit 14 Jahren bei der Hamburger Tafel.

Hamburger Tafel brauchte Hilfe

Der Lockdown hat auch die Hamburger Tafel auf dem falschen Fuß erwischt. Innerhalb kürzester Zeit musste die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige umgestellt werden. Es gab erst mal vorgefertigte Pakete für jede und jeden – dafür brauchte die Tafel Hilfe, brauchte also Menschen, die Lebensmitteltaschen packen. Die Tafel startete einen Aufruf. "Und da muss ich sagen, kam eine megagroße Bereitschaft aus der Wirtschaft. Aber natürlich auch von den Hamburgern", sagt Bauer. "Wir hatten innerhalb von fünf bis sechs Stunden mehrere hundert Menschen auf Wartelisten, die gesagt haben: Wir kommen, wir helfen, wir packen."

Unsicherheit war das schwerste

Was hat Julia Bauer in der Coronazeit am meisten gestört hat? "Die Unsicherheit", sagt sie. "Privat wie beruflich, auch hier bei der Tafel. Weil man wirklich von Woche zu Woche gucken musste." Am meisten berührt hat sie aber die allgemeine Hilfsbereitschaft. "Weil ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass die Gesellschaft sich immer mehr auf finanzielle und wirtschaftliche Belange reduziert", sagt sie. "Das ist wirklich das Schöne, wenn man aus dieser ganzen Pandemie überhaupt etwas Positives ziehen möchte."

