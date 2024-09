Stand: 07.09.2024 17:05 Uhr Jenfeld: Mann soll schwangere Partnerin attackiert haben

Im Hamburger Stadtteil Jenfeld sind am Sonnabendnachmittag ein Mann und eine Frau aneinandergeraten. In dem Mehrfamilienhaus in der Raja-Illinauk Straße soll der etwa 26-Jährige mit einem Messer herumgefuchtelt und seine schwangere Partnerin attackiert haben. Ein Rettungwagen brachte die 36-Jährige mit leichten Verletztungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Hamburger Polizei war der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Spezialkräfte konnten ihn festnehmen.

