Jede dritte Abschiebung scheitert

In Hamburg scheitert jede dritte Abschiebung. Wie eine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion ergab, konnten im vergangenen Jahr mehr als 600 Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden.

In den weitaus meisten Fällen sind die Personen nicht da gewesen, wenn die Polizei an ihre Türen klopfte. Oder sie waren krank, die Familie war nicht vollständig. Einige Menschen haben sich so sehr widersetzt, dass das Vorhaben abgebrochen werden muss.

Kritik: Kein funktionierendes Konzept

Die Vorsitzende der FDP-Bügerschaftsfraktion Anna von Treuenfels-Frowein kritisiert, dass Rot-Grün seit Jahren kein funktionierendes Konzept habe, wie verhindert werden kann, dass Abschiebungen immer wieder scheitern. Den Grünen wirft sie vor, diese hätten offenbar überhaupt kein Interesse an erfolgreichen Rückführungen.

Der Senat dagegen verweist auf die Abschiebeeinrichtung am Hamburger Flughafen. Diese führe zu einer erheblichen Effizienzsteigerung bei der Rückführung von Personen, die sich einer Abschiebung entziehen könnten. Die Einrichtung sei gut ausgelastet und werde intensiv genutzt.

Mehr als 1.000 Abschiebungen

Im vergangenen Jahr waren dort 282 Menschen untergebracht. Knapp 1.100 Menschen sind laut Senatsantwort 2018 aus Hamburg abgeschoben worden, 100 weniger als noch ein Jahr zuvor. 2016 wurden sogar 3.000 Menschen per Zwangsmaßnahmen rückgeführt.

