Jan Fedders Uhr wird zugunsten des Michels versteigert Stand: 09.06.2021 14:01 Uhr Im September vergangene Jahres ist Jan Fedders Ford Explorer, letzter Wagen in der TV-Serie "Großstadtrevier", zugunsten des Hamburger Michels versteigert worden. Nun ist eine Michel-Küchenuhr des verstorbenen Schauspielers dran.

"Ich freue mich, dass ich auch in diesem Jahr den Michel mit einer Rarität aus Jans Nachlass unterstützen kann. Diese Michel-Uhr stand seit über 25 Jahren in der Küche des Bauernhofes und hat Jan viel bedeutet, da er mit dem Michel eng verbunden war", sagte Marion Fedder, Witwe des Schauspielers. "Ich gebe sie nun schweren Herzens in die Auktion, denn auch für mich hängen sehr viele Erinnerungen an dieser Uhr."

Auktion läuft bis 20. Juni

Die Uhr stammt aus den 1970er-Jahren, ist 35 x 35 Zentimeter groß, zeigt den Hamburger Michel und kann ab dem 10. Juni um 12 Uhr im Internet ersteigert werden. Die Auktion endet am 20. Juni 2021.

Verbunden mit dem Michel

Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" jahrelang für Recht und Ordnung auf dem Kiez in Hamburg gesorgt. Er war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren gestorben. Seit Anfang September erinnert eine Tafel auf dem Kirchplatz der Hauptkirche St. Michaelis an den beliebten Schauspieler.

