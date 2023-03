Internationaler Frauentag: Demonstrationen und Streiks in Hamburg Stand: 08.03.2023 07:48 Uhr Zum heutigen Internationalen Frauentag rufen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Kulturbrücke Demonstrationen für Solidarität auf. In Kitas und sozialen Einrichtungen wird zudem gestreikt.

Ohne Frauen wird der Fachkräftemangel nicht zu beheben sein, heißt es beim DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften. Bei den Frauen liege ein enormes Beschäftigungspotenzial. Viele von ihnen seien jedoch nur in Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig und das trotz guter Qualifikation, sagt die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla.

DGB fordert Abbau von Hürden am Arbeitsmarkt

Arbeitgeber und die Politik müssten jetzt handeln, die Hürden für Frauen am Arbeitsmarkt müssten zügig abgebaut werden. Chawla fordert, alle politischen Vorhaben sollten daraufhin geprüft werden, ob sie die Gleichstellung von Männern und Frauen vorantreiben.

Demos zum Frauentag in Hamburg

In Harburg wollen Frauen ab 11 Uhr auf Stelzen auf ihre Rechte aufmerksam machen. Am Mittag beginnt um 13.30 Uhr am Gänsemarkt der "Woman's March" von der Kulturbrücke für Solidarität mit iranischen, afghanischen und kurdischen Frauen. Die zentrale Demonstration des Frauenbündnis mit dem DGB startet um 16 Uhr und zieht zu einer Abschlusskundgebung zum Rathausmarkt. Am späten Nachmittag gibt es anlässlich des Frauentages einen Senatsempfang im Hamburger Rathaus.

Ver.di ruft zu Warnstreiks in Kitas auf

Die Gewerkschaft ver.di hatte bereits vorab Beschäftigte in Kitas und sozialen Einrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. 80 Prozent von ihnen sind laut ver.di weiblich. Es gehe heute wie vor 100 Jahren darum, am Internationalen Frauentag mehr Respekt, mehr Gleichberechtigung und bessere Bezahlung durchzusetzen, so die Gewerkschaft.

