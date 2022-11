Podcast: "Ich krieg' die Krise! Wie kommt Hamburg über den Winter?" Stand: 23.11.2022 12:15 Uhr Was machen Energiekrise und Inflation mit uns? Wie kommen wir zurecht, wo sparen wir und auf was möchten wir trotz allem nicht verzichten? In ihrem Podcast taucht NDR Journalistin Lisa Hentschel in unterschiedliche Lebenswelten von Hamburgerinnen und Hamburgern ein und spricht mit Expertinnen und Experten.

Inzwischen ist die Krise, ausgelöst durch Putins Angriffskrieg, längst bei allen Menschen angekommen. Viele trifft es besonders hart: Studierende, Alleinerziehende und auch Menschen mit geringem Einkommen - um nur einige Beispiele zu nennen.

Wie geht es den Menschen in Hamburg?

Aber was bedeutet das konkret? Wo stehen Hamburgerinnen und Hamburger, deren Einkommen längst nicht mehr für den Lebensunterhalt ausreicht - und was macht die Situation mit unserem sozialen Miteinander? Das alles sind Fragen, denen sich Host Lisa Hentschel in ihrem Podcast stellt.

Energiekrise: Sorgen und Hilfestellungen

Lisa selbst lebt mit ihrem eineinhalbjährigen Kind und Mann zur Miete in Hamburg. In ihrem Alltag trifft sie ständig auf Menschen, die von ihren Sorgen und Nöten berichten. Und genau denen möchte sie Gehör schenken. Pro Folge besucht sie Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen in der Stadt - hört ihnen zu. Und fragt Energie- und Finanzexpertinnen und -experten nach Hilfestellungen für in Not geratene Menschen, die sich oftmals alleine gelassen fühlen.

Der Podcast erscheint ab dem 25. November vierzehntägig immer freitags. Auch das NDR Hamburg Journal, NDR 90,3 und ndr.de/hamburg begleiten das Projekt. "Mir ist es wichtig, den Menschen in Hamburg, ihren individuellen Lebenssituationen, Gehör und Zeit zu verschaffen. Wenn die Expertinnen und Experten, mit denen ich spreche, für die ein oder andere Klarheit sorgen oder helfen können bei zumindest einem der Probleme gerade, umso besser!", sagt Lisa über ihren Podcast.

In der ersten Folge spricht sie mit einer alleinerziehenden Mutter: Janine - sie hat zwei Kinder, arbeitet in Vollzeit. Ihr Verdienst von etwa 1.750 Euro reicht schon lange nicht mehr. Wieso ihr asiatische Lebensmittel helfen, beim Essen Geld zu sparen, auf was sie im Alltag verzichtet - und worauf auf keinen Fall - und was Expertinnen und Experten raten: Darum geht es in der ersten Podcast-Folge.

