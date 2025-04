Stand: 26.04.2025 12:33 Uhr IG BAU gedenkt gestorbenen Arbeitern in der Hafencity

Ein Sturz von der Leiter oder Abrutschen an der Säge: Immer wieder passieren Arbeitsunfälle. Vor dem "Workers Memorial Day" am kommenden Montag gibt es am Samstag eine Veranstaltung der Gewerkschaft IG BAU. Um 13 Uhr will sie in der Hafencity an die Beschäftigten erinnern, die bei Arbeit oder auf dem Weg dorthin gestorben sind Dabei ist auch Arbeitsschutz Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.04.2025 | 13:00 Uhr