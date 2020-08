Stand: 03.08.2020 13:30 Uhr - NDR 90,3

Hund beißt Zweijährige in den Kopf

In Hamburg-Steilshoop hat ein Hund am Samstagabend ein Kleinkind schwer verletzt. Das zweieinhalbjährige Mädchen kam mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Steilshoop: Hund verletzt Mädchen NDR 90,3 - 03.08.2020 14:00 Uhr Ein bisher unauffälliger Hund hat am Wochenende in Hamburg-Steilshoop ein zweijähriges Mädchen gebissen. Das Kind kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Elke Spanner berichtet.







Kind kannte den Hund

Nach Angaben der Polizei vom Montag kannten sich der Hund und das Kind. Das Tier gehört einer befreundeten Familie. Die beiden Familien hatten den Tag zusammen in einem Kleingartenverein verbracht. Gegen Abend verabschiedeten sich alle bei ihren Autos, die sie am Edwin-Scharff-Ring geparkt hatten. Der Halter hielt seinen Hund zwar an der Leine, niemand achtete jedoch auf ihn. In diesem Moment biss der Hund dem Mädchen plötzlich ins Gesicht. Das Kind erlitt so schwere Bisswunden, dass es ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden musste. Ihm drohen weitere Gesichtsoperationen.

Warum der Hund zubiss, ist nach Angaben der Polizei völlig unklar. Der Halter hat den Hund seit fünf Jahren. Dieser sei bisher völlig unauffällig gewesen. Der 56-Jährige darf das Tier zunächst behalten. Der Fall wurde aber dem städtischen Hundekontrolldienst übergeben.

