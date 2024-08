Stand: 26.08.2024 18:48 Uhr Hohe Temperaturen: Bäderland öffnet Freibäder auch an Ruhetagen

Bäderland Hamburg reagiert auf die erwarteten hohen Temperaturen und öffnet in den kommenden Tagen verschiedene Freibäder auch an Ruhetagen. "Der Standort Bondenwald öffnet am Dienstag, die Sommerfreibäder Naturbad Stadtparksee und Marienhöhe am Mittwoch und Donnerstag", teilte ein Sprecher mit. Der Standort Bondenwald solle außerdem bis auf weiteres - zunächst bis zum Ende der Freibadsaison - ab dieser Woche unabhängig von der Wetterlage wieder jeden Dienstag von 11 bis 19 Uhr öffnen. Dort entfalle der Ruhetag, allerdings bei weiterhin verkürzter Öffnungszeit.

